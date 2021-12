Lo Russo e la Giunta a confronto con la città sulla cultura: "Partiamo da qui"

" È la dimostrazione concreta di quello che abbiamo detto di voler fare, cioè partire da un confronto con la città ". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco di Torino Stefano Lo Russo all'incontro "Circoscrizioni al Centro", in corso questo pomeriggio al Regio. Un primo appuntamento, dedicato oggi alla cultura , che coinvolge la Giunta e gli otto mini-municipi con l'obiettivo di individuare un metodo di lavoro e un piano d'azione operativo.

Favaro: "Cultura presidio di legalità"

L'obiettivo della giornata, come ha spiegato il primo cittadino, è "accogliere contributi e discutere con la città: penso che possa essere innovazione di contenuto, oltre che di metodo". Ad aprire i lavori la vicesindaca Michela Favaro, che ha voluto sottolineare come la "cultura è un importante presidio di legalità". "Per fare di Torino - ha aggiunto - una vera capitale della cultura dobbiamo valorizzare le sue vocazioni".

Salerno: "Oggi mettiamo base di un percorso"

Un'iniziativa promossa in particolar modo dagli assessori alla Cultura ed Istruzione Rosanna Purchia e Carlotta Salerno, a cui hanno preso parte anche i colleghi Gianna Pentenero, Mimmo Carretta, Jacopo Rosatelli e Francesco Tresso. "C'è bisogno - ha spiegato Purchia - di una mappatura della nostra città diffusa, approfondire le criticità e mettere a sistema tutto questo mondo e sostenerlo". "Sostegno - ha aggiunto - vuol dire essere insieme e dopo la pandemia questa parola deve essere un must del nostro metodo di lavoro".

"Oggi mettiamo le basi di un percorso il cui scopo prendere il bello che c'è e dargli gambe, ali e possibilità", ha concluso Salerno.