No Green pass, solo in mille alla manifestazione nazionale di Torino: “Ci hanno boicottato” [FOTO e VIDEO]

Circa mille persone hanno preso parte, oggi pomeriggio in piazza Castello, alla manifestazione contro il Green pass promossa dai gruppi Variante Torinese e No Paura Day. Un evento promosso come “nazionale” ma che alla fine, visti i numeri, ha deluso le aspettative degli organizzatori. “Ci hanno boicottato - ha detto il leader di Variante Torinese, Marco Liccione - per non parlare di personaggi come Mattei che ormai passano più tempo in televisione che in piazza”.

Durante gli interventi dal palco, un manifestante ha disattivato il maxischermo allestito dalla Regione Piemonte per promuovere i vaccini anti-Covid. L’uomo, identificato dalla Digos, è stato multato perché sprovvisto di mascherina. Poco dopo, a prendere la parola è stato il leader No Green Pass, Nicola Franzoni, che ha duramente attaccato il premier Draghi e il generale Figliuolo. Anche in questo caso è intervenuta la Digos, che ha lo denunciato per vilipendio delle istituzioni costituzionali.

Il corteo è partito intorno alle 18, ma senza i No Paura Day, che in aperto contrasto con Variante Torinese hanno deciso di restare in piazza. “La nostra piazza, perché tutto questo è nato grazie a noi - ha detto la referente Serena Tagliaferri - non ha alcun senso andare a passeggiare in periferia”.

I manifestanti, come da accordi, hanno lasciato il centro città dirigendosi in direzione corso Regio Parco, intonando i cori di protesta contro governo, mass media e industrie farmaceutiche. Attimi di tensione in Borgo Rossini, quando Liccione si è diretto minaccioso verso gli agenti della digos, lamentando due multe comminate poco prima in piazza alla madre e alla fidanzata per non avere indossato la mascherina. “Se l’obiettivo è attaccarmi - ha detto Liccione - se la prendano direttamente con me e non con i miei familiari”. Alcuni manifestati, a sostegno del compagno di protesta, hanno inveito contro la polizia “Noi siamo dalla parte del giusto, dovete rendervi conto, a pagherete anche con la violenza”. Il corteo si è sciolto intorno alle 20 ai giardini reali.



Sono state anche identificate circa 100 persone che nel corso dell'evento non indossavano la mascherina, ragione per la quale verranno sanzionate nelle prossime ore. Un secondo soggetto, in occasione del comizio in piazza castello, utilizzando un fumogeno, ha danneggiato la parte bassa di un maxi schermo, motivo per il quale verrà denunciato per danneggiamento ed accensioni pericolose.