Medici senza frontiere, alla Gran Madre un concerto per celebrare l'atmosfera natalizia

“Gioia natalizia gospel per Medici Senza Frontiere” è il concerto del Castagnole Community Choir a favore della grande organizzazione umanitaria internazionale, che quest’anno celebra il proprio cinquantesimo compleanno. L’appuntamento è per lunedì 20 dicembre alle 21 presso la chiesa della Gran Madre di Dio. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, con donazioni volontarie a favore di Medici Senza Frontiere (MSF). Il concerto si svolge nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di Green Pass. È consigliata la prenotazione.

Il CCC – Castagnole Community Choir è un coro di circa quaranta elementi nato nel 2015 in un piccolo paese del Pinerolese, su iniziativa di Alberto Marsico, organista jazz di fama internazionale, e di Daria Moscatelli, ex pianista classica. Nelle parole di Moscatelli, ora direttrice del Coro: «Il CCC ama il Gospel perché usa la comunicatività potente e il linguaggio universale della musica afroamericana per portare, nel nostro quotidiano, messaggi positivi di coraggio e speranza».