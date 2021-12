Vanchiglia, i cittadini diventano protagonisti della vita culturale scegliendo gli spettacoli di Casa Fools

Riavvicinare il più possibile la cultura alla sua dimensione popolare: è questo l'obiettivo principale di Casa Fools. Da oggi, il teatro di via Bava 39 nel quartiere Vanchiglia ha posato un mattone in più in questa direzione grazie alla creazione del suo secondo cartellone condiviso: dopo l'esperimento portato a termine nel 2019, infatti, saranno direttamente i cittadini a scegliere attraverso un percorso di partecipazione condiviso, gli spettacoli che andranno in scena da gennaio a maggio 2022.

Un'impronta popolare al teatro e alla cultura

Casa Fools è gestita dalla Compagnia dei Fools, nata dall'incontro avvenuto all'Accademia di Arte Drammatica “Silvio D'Amico” di Roma tra il napoletano Stefano e i torinesi Roberta e Luigi: “Cerchiamo - spiegano – di dare al teatro un'impronta il più popolare possibile, coinvolgendo gli abitanti del quartiere e cercando di non far percepire la cultura come un elemento blindato, di difficile comprensione e poco accessibile. Cultura, in fin dei conti, significa mettere in comunicazione gli esseri umani”.

Studenti, pensionati e commercianti: il progetto di cartellone condiviso

Il coinvolgimento dei partecipanti è avvenuto attraverso una call: “L'unico requisito - proseguono i fondatori di Casa Fools – richiesto è stato quello di perdere voglia e tempo con il teatro. Alla fine si è creato un gruppo di 20 persone tra cui studenti, pensionati e commercianti in grado di visionare oltre 300 spettacoli con la nostra supervisione artistica, avvenuta offrendo spunti di riflessione e cercando di argomentare le loro osservazioni. Lunedì 20 dicembre, alle 19.30, ci sarà la riunione finale per decidere quali saranno le 8 rappresentazioni che andranno a comporre il cartellone”.

Il rapporto tra teatro e cittadini si concretizza nella rappresentazione delle tematiche del nostro tempo: “Per noi - concludono – è di fondamentale importanza mettere in scena le urgenze del nostro pubblico, quello che si sentono di voler mettere sotto i riflettori affrontando gli argomenti di cui percepiscono la necessità: questo è l'obiettivo poetico a monte di tutto il progetto”.