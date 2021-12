L'atmosfera del Natale trova sempre nuove strade: i presepi sul sentiero Cai 150 di Avigliana

Ci ha pensato a mettere in atto questa stravagante ma mirabile iniziativa il gruppo spontaneo “Slowfeet” che organizza una passeggiata aperta a tutti, coi regolamenti anticovid tuttora vigenti, sui sentieri di Avigliana alla scoperta di 24 presepi costruiti con materiali poveri e cioè i 12 presepi più importanti sono stati creati in legno e altri 12 sono stati messi insieme con i materiali offerti dal bosco.

“Scopri presepi, scopri sentieri” è una passeggiata lungo i sentieri di Avigliana alla scoperta di 24 presepi: si svolge domenica 19 dicembre con ritrovo alle 14,15. Il percorso dura circa 1 ora e mezza, con partenza tutti insieme alle 14,30 dalla chiesa di San Giovanni situata in via Umberto I n. 34 dove si trova il presepe meccanico storico, allestito ogni anno da 26 anni nell’atrio della chiesa.

Si tratta di un evento spontaneo, un’iniziativa nata lo scorso anno con alcuni presepi distribuiti sul territorio. Bruno Castelli, ecovolontario e rappresentante del gruppo spontaneo Slowfeet, ha coinvolto sette famiglie del condominio di via IV Novembre per costruire 24 presepi e distribuirli per i sentieri di Avigliana.