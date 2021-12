Nichelino, “emozioni” al Teatro Superga. Sul palco Adriana Cava Dance Company sul palco

Lunedì 20 dicembre alle 21, presso il Teatro Superga di Nichelino, andrà in scena “Emozioni”, spettacolo curato da Adriana Cava.

“Emozioni” coinvolgerà il pubblico con l'arte della danza, del canto e della musica: nella prima parte dellA SERATA si esibiranno gli allievi della scuola diretta da Adriana Cava, che ritornarneranno a danzare insieme con entusiasmo e passione.

Adriana Cava si avvarrà della collaborazione di Enrica Patrito, insegnante, coreografa e organizzatrice di eventi attiva da oltre 30 anni nel mondo della danza contemporanea.

Nella seconda parte dello spettacolo, i ballerini della Compagnia diretta da Adriana Cava rappresenteranno, attraverso le coreografie di Adriana Cava, Simona Faggiani, Tony Lofaro ed Enzo Scudieri, alcuni fra i più famosi musical che hanno incantato milioni di persone: Alice in Wonderland, La cage aux folles, Cats, Moulin Rouge, Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo.

Ospite della serata sarà Fabrizio Voghera, interprete di indiscutibile valore artistico delle opere di Riccardo Cocciante e produttore e ideatore dell’opera musical “Otello. L’ultimo bacio” di cui verranno eseguiti alcuni brani.

Parteciperà inoltre alla serata la giovane cantante lirica Elisa Fagà che interpreterà il brano “Memory”, tratto dal musical Cats.

"Sono davvero lieta di aver organizzato questa serata di musica e danza – spiega Adriana -, con l'obbiettivo primario di mettere in evidenza i giovani talenti. Vogliamo dare speranza ai giovani e gioia al pubblico nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando".

Fin dagli inizi della sua attività, Adriana Cava è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la sua compagnia infatti organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all'estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia torinese è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.