L'uomo è il miglior amico del cane: i pompieri si calano in una cava e salvano due esemplari da caccia

Si erano infilati all'interno di quel passaggio così stretto forse perché guidati dall'istinto, inseguendo qualche animale in fuga. Ma poi non sono più riusciti a tornare in superficie.



E così, per salvare due cani da caccia che erano rimasti intrappolati in una cava di grafite dismessa, in località Clot Boulard di Pomaretto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.



I pompieri hanno dovuto calarsi all'interno del cunicolo per raggiungere le due bestiole e riportarle in superficie, finalmente in salvo.