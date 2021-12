Il Pinerolese porta a casa tre consiglieri in Città metropolitana

Il Pinerolese potrà contare su tre consiglieri in Città metropolitana. Uno per ogni schieramento che correva alle elezioni di ieri, a cui hanno preso parte gli amministratori comunali del Torinese. Gli eletti sono Marco Cogno, sindaco di Torre Pellice, Enrico Delmirani, assessore di Luserna San Giovanni, e Luca Salvai, sindaco di Pinerolo.

Il nome di Cogno è stato proposto dalle sezioni Pd del Pinerolese e, grazie a due voti di consiglieri comunali torinesi, vicini al primo cittadino Lorusso, che con il calcolo ponderato pesano di più degli altri Comuni, ha portato a casa il seggio: “È un risultato straordinario perché il Pinerolese ha un rappresentante in maggioranza (lo stesso Cogno, ndr) e uno per ogni altro schieramento. È la prova che il nostro territorio sa parlare tutte le lingue e ora collaboreremo per il suo bene e per quello dell’ex provincia di Torino”.

Delmirani, braccio destro di Paolo Damilano, candidato sindaco a Torino, è stato eletto grazie ai suoi voti nel capoluogo: “Essere in tre è la dimostrazione che quando si fa squadra, i risultati arrivano”.

Tra i tre l’elezione che più ha stupito, per come è maturata, è quella di Salvai, che ha strappato l’unico seggio assegnato alla lista civica del M5S, passando davanti all’ex vicesindaco metropolitano Marco Marocco, grazie a un voto di un consigliere torinese e alla maggioranza di quelli del Pinerolese: “Sono contento per il risultato personale, ma mi dispiace per quello di lista” commenta.

Il Pinerolese aveva altri quattro candidati in lizza, ma che già in partenza non avevano possibilità di venire eletti: per il centrodestra Marina Bordese, vicesindaco di Villafranca Piemonte, Vanessa Morero, consigliere comunale di Bricherasio, e Roberto Parizia, consigliere comunale di Buriasco; per il centrosinistra Elisa Benedetti, consigliere comunale di Torre Pellice.