Sport |

Basket, terza sconfitta di fila per la Reale Mutua Torino (FOTO)

Una gallery delle immagini più belle della sfida contro Treviglio. Presente alla gara anche il ct azzurro Meo Sacchetti

Una spettacolare immagine della sfida tra Reale Mutua e Treviglio (fotogallery di Piergiorgio Mariconti)

Terza sconfitta di fila, seconda casalinga, per la Reale Mutua Basket Torino, arrivata sotto gli occhi del coach della Nazionale Italiana Meo Sacchetti presente a bordo campo. Il risultato finale 79 a 98 a favore di Treviglio conferma il momento di difficoltà dei gialloblu. Provvidenziale la pausa natalizia per riflettere su questa prima parte di campionato e ripartire a Gennaio con una vittoria. Toccante minuto di silenzio prima del fischio di inizio in memoria delle vittime della tragedia di Via Genova, accompagnato dallo striscione della curva Dido Guerrieri. In allegato le immagini più bella della sfida nella fotogallery di Piergiorgio Mariconti.

redazione

