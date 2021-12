Viabilità, Valchiusa: chiusa al transito la sp 64 "della Valchiusella"

Per lavori di consolidamento di un movimento franoso al Km 15+120 in comune di Valchiusa è stata disposta la chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, della Sp. 64 “della Valchiusella”, con deviazione del transito per Traversella su strade limitrofe intersecanti la Sp 64 al Km. 11+355 (Bivio per Trausella) e al km. 13+465 (circonvallazione Traversella), dal 20 al 24 dicembre.