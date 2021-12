Pusher nell'atrio di Porta Nuova si fa "notare" dai poliziotti con il suo comportamento particolarmente agitato: arrestato

Un 32enne italiano, residente nel Torinese, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, notato dai poliziotti per il suo stato particolarmente esagitato, si trovava nell’atrio della stazione di Torino Porta Nuova ed è stato fermato per un controllo.



Sottoposto ad accertamenti più approfonditi, nelle tasche dei pantaloni è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 100 grammi, vari involucri contenenti una sostanza biancastra del tipo chetamina e una bustina di cellophane con 50 pastiglie di eroina/metanfetamina, tutto sottoposto a sequestro.