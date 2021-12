Circolo dei Lettori, lo scrittore e giornalista Remo Bassini presenta il suo nuovo romanzo "La suora"

Per “Libri a km zero”, mercoledì sera, dalle 18 alle 19 al Circolo dei lettori sarà ospite lo scrittore e giornalista Remo Bassini, che presenterà il suo nuovo romanzo “La suora”, Golem Edizioni.

Si tratta di un giallo ambientato in Piemonte - da Orta alla Valsesia, alle strade deserte di Vercelli del primo lockdown e quelle del 1945-46 - e che racconta del rapporto tra Romolo Strozzi, un uomo in fuga da se stesso, e una giovane donna Nora. I due si conoscono una sera a Orta, Romolo però non sa che la donna sta per diventare una suora di clausura nell'isola di San Giulio.

Il fine di questi incontri al Circolo dei lettori è parlare "di editori indipendenti che resistono e raccontano. Un libro a incontro dove scopriamo le storie, gli autori, i significati in appuntamenti, condotti da Federico Audisio, basati su un gioco d’improvvisazione dove prendono forma temi imprevedibili, emozioni nascoste e ragionamenti sul testo".