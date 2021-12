Curare l'alimentazione per il massimo benessere personale

Durante la stagione fredda, il nostro corpo è sottoposto a numerosi fattori di stress: per prevenirli, è essenziale curare attentamente ciò che si decide di mangiare ogni giorno, senza far mancare micro e macronutrienti.

Prendersi cura del nostro benessere in ogni stagione

Le basse temperature, gli impegni quotidiani e l’eccesso di stress finiscono inevitabilmente per mettere alla prova il nostro benessere ed equilibrio psicofisici, soprattutto in concomitanza con l’inverno. In questi momenti dell’anno, è innegabile quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio benessere a partire dalla tavola, senza far mancare micro e macronutrienti indispensabili per il nostro organismo. Se si mangia in modo disordinato, ad esempio, potrebbe essere utile usare gli integratori di omega 3 per non far mancare questi acidi grassi essenziali al nostro corpo. Proprio per la loro particolare natura, infatti, gli omega 3 non possono essere prodotti direttamente dal nostro organismo, ma vanno apportati allo stesso tramite l’alimentazione di tutti i giorni. In numerosi studi, è stato evidenziato come questi acidi grassi essenziali abbiano un’utilità di primo piano per il nostro corpo e, un eventuale squilibrio a favore degli omega 6 (spesso compresenti con i 3 in tanti cibi), possono suscitare fastidiosi stati infiammatori. Nelle prossime righe, andremo a dare uno sguardo un po’ più da vicino ai potenziali benefici offerti da questi grassi, che nel corso degli anni sono sempre più diventati oggetto di studi compiuti da università ed istituti di ricerca di tutto il mondo.

Gli omega 3 ed alcuni studi sugli effetti positivi per il corpo

Se in passato uno dei principali effetti benefici associati agli omega 3 era quello esclusivamente legato alla prevenzione di problemi cardiovascolari, negli ultimi anni, il focus dei ricercatori si è spostato anche su altri campi in cui si osservano dinamiche positive per le persone. Un esempio interessante è quello che riguarda alcune ricerche condotte nella gestione di problemi metabolici di una certa entità come il diabete. In questo caso, secondo le risultanze degli studi condotti, agli omega 3 sarebbe stata associata non solo la classica funzione antinfiammatoria, bensì, un assist per ritrovare una migliore sensibilità insulinica. Anche in alcune ricerche sulle malattie di natura degenerativa che toccano il cervello, sarebbero emersi alcuni benefici attribuiti agli omega 3, associati agli effetti antiossidanti e antinfiammatori, nonché alla loro utilità per le membrane lipidiche. Anche nel mondo dello sport, questi acidi grassi essenziali godono di grande considerazione soprattutto per quanto riguarda il supporto nella rigenerazione del muscolo che sia stato sottoposto ad allenamenti di una certa intensità.

Scegliere attentamente le migliori fonti di acidi grassi essenziali

Abbiamo scoperto nelle precedenti righe quanto sia importante non far mancare gli omega 3 nella nostra alimentazione di tutti i giorni, proprio per il ruolo che svolgono nel nostro organismo. In tantissimi messaggi pubblicitari che vengono condivisi su media di ogni tipo, spesso, si fa riferimento alla presenza di questi acidi grassi essenziali in determinati alimenti. A questo proposito, si associa frequentemente a pesci “grassi” come il salmone, oppure, al cosiddetto “pesce azzurro”, una delle fonti di omega 3 di origine animale tra le più popolari. Un altro alimento proveniente dal mondo marino al quale si associa spesso la ricchezza di questi acidi grassi essenziali è sicuramente l’alga. Per chi ricerca invece una fonte vegetale dei preziosi omega 3, spesso, si tende ad indicare nei semi di rosa mosqueta o i cosiddetti semi oleosi una fonte ideale. Anche in questo caso, tenendo conto delle proprie preferenze in termini alimentari, è possibile scegliere una o più fonti adeguate di acidi grassi essenziali. Ricorda: la cura del tuo benessere per affrontare le sfide di tutti i giorni nel migliore dei modi dipende anche da ciò che decidi di servire ogni giorno sulla tua tavola!