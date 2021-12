Disegnatore meccanico, tante opportunità a Torino. Cosa fa questo professionista?

Diventare un disegnatore meccanico può essere senz’altro un’ottima opportunità dal punto di vista professionale, a Torino come in qualsiasi altra zona d’Italia.

La domanda relativa a questo tipo di figura sta diventando sempre più viva, e con ogni probabilità crescerà ulteriormente negli anni che verranno; è sufficiente visitare un portale autorevole di annunci di lavoro come InfoJobs per scoprire subito che le offerte di lavoro per disegnatori meccanici sono davvero numerose, nella nostra provincia.

Ma chi è il disegnatore meccanico? Quali sono le sue mansioni? Scopriamolo subito nel dettaglio.

Che cosa fa il disegnatore meccanico

Quella del disegnatore meccanico può essere definita la figura “evoluta” del progettista tradizionalmente inteso: mentre in passato si effettuavano disegni su carta, infatti, oggi il lavoro viene compiuto integralmente in maniera digitale.

Si sta parlando, ovviamente, di progetti ad altissima qualità, contraddistinti da una precisione più che millimetrica; la gamma di articoli che possono essere realizzati dal disegnatore meccanico è enorme e comprende la vasta e variegata categoria della componentistica industriale.

Disegno meccanico e stampa 3D

Il lavoro del disegnatore meccanico, già saldamente importante, ha vissuto nella storia più recente un’ulteriore ed importante “spinta” grazie alla diffusione della stampa 3D.

La stampa 3D è probabilmente la più grande innovazione tecnologica degli ultimi anni: essa consente infatti di “stampare” oggetti in maniera tridimensionale, dunque più che di stampa si può parlare di realizzazione a tutti gli effetti.

Questa procedura, che è già divenuta un caposaldo per tantissime realtà industriali e che con ogni probabilità andrà a rivoluzionare il mondo dell’industria in modo ancor più profondo negli anni che verranno, consente di fatto di “tradurre” un progetto grafico realizzato in maniera digitale in un oggetto reale, peraltro in tempi estremamente rapidi, è dunque evidente che si sta parlando di un qualcosa di avveniristico.

Nella stampa 3D, dunque, il progetto digitale ha un ruolo cruciale ed è proprio questo il delicato compito del disegnatore meccanico: spetta a questo professionista eseguire il progetto per poi consentire all’azienda di realizzarlo tramite le procedure indicate.

Il software CAD, lo strumento per eccellenza del disegnatore meccanico

Lo strumento che il disegnatore meccanico deve conoscere a menadito, essendo ciò che dovrà utilizzare quotidianamente nella sua attività, è il software CAD, dedicato appunto allo svolgimento di tale attività.

Il software CAD, bisogna sottolinearlo, non è univoco, bensì identifica una gamma di programmi informatici accomunati dal medesimo fine; tra i tanti software CAD attualmente disponibili in commercio sono molto apprezzati, ad esempio, quelli dell’azienda tebis.com , i quali si contraddistinguono per molteplici funzioni avanzate che rendono l’attività progettuale più efficiente e precisa.

Formarsi per diventare un disegnatore meccanico: un’ottima opportunità

Non c’è che dire, dunque: diventare un disegnatore meccanico è un’opportunità che sa rivelarsi assai intrigante, non solo perché quest’attività è stimolante e creativa, ma anche perché, nel mercato del lavoro, le richieste non mancano affatto.

Seguire un corso di formazione, maturare un po’ di esperienza pratica o comunque sviluppare del know-how in qualsiasi maniera può realmente aprire degli ottimi orizzonti.