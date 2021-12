I passaggi per realizzare un sito web professionale

Avere un sito web professionale che sia performante è davvero molto importante, soprattutto se si vuole riflettere la propria immagine aziendale e fare una buona impressione sugli utenti che possono trasformarsi in potenziali clienti. Il web oggi è infatti uno strumento dalle grandi potenzialità per aumentare i clienti e quindi per guadagnare di più, aumentando il business di riferimento. Un sito web deve distinguersi dagli altri per proporre una certa immagine e in questo senso deve riuscire a creare valore aggiunto per gli utenti rispetto a ciò che possono fare i competitor. Ci sono da questo punto di vista delle regole molto importanti da seguire, se vogliamo veramente realizzare un progetto online degno di attenzione. Ma come fare a livello pratico? Cerchiamo di definire i vari step da portare avanti.

Definire la strategia

Nella realizzazione siti web professionali è importante pianificare tutto con una certa attenzione. È fondamentale infatti riuscire a definire una strategia sulla base della quale agire. Si deve prestare attenzione ad ogni dettaglio, anche a seconda degli obiettivi che ci si propone di raggiungere.

Per questo motivo è essenziale partire da un’analisi preliminare e chiedersi che cosa si vuole fare, qual è il fine ultimo a cui arrivare. Per esempio si dovrebbe distinguere sempre se lo scopo è quello di aumentare il numero di clienti o di fidelizzare quelli che più volti si sono rivolti alla nostra azienda.

Studiare il target di riferimento

Molto importante, quando si vuole mettere online un progetto che riguarda la creazione di un sito web professionale, è riuscire a studiare il target di riferimento. Dobbiamo cercare di capire sempre a quale fetta di pubblico ci rivolgiamo e quali sono le sue esigenze. In questa maniera riusciremo a delineare tutte le sezioni del sito, predisponendole per offrire agli utenti una userexperience davvero perfetta.

Fornire contenuti di valore

I contenuti hanno uno spazio importante all’interno di un sito web e quindi bisogna che essi siano pensati in maniera strutturata. Si tratta di contenuti utili, che non si riferiscono soltanto ad articoli o a post, ma possono essere anche contenuti multimediali, come video, podcast, infografiche.

È importante che i contenuti del nostro sito web sappiano parlare ai nostri clienti, sia a quelli che abbiamo già acquisito sia a quelli che potrebbero diventare tali.

Ricordiamoci sempre che il target a cui ci rivolgiamo ha un bisogno da soddisfare e riuscire ad attirare la sua attenzione rispondendo alle sue domande grazie ai contenuti che pubblichiamo potrebbe essere importante per proporci come alleati affidabili ed autorevoli in un determinato settore.In questo senso agiremo anche aumentando la nostra brand awareness.

Progettare bene il design

Un sito web deve badare anche alla qualità del suo stile, per quanto riguarda la grafica e il design. Anche l’occhio vuole la sua parte e un design molto accattivante potrebbe fare la differenza. Cerchiamo di proporre uno stile intuitivo che possa essere ben ottimizzato anche per la navigazione da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Chiedere una call to action

Per attirare l’attenzione dei visitatori e permettere agli utenti di agire attivamente, dobbiamo metterli nella condizione di compiere una call to action. Questa va studiata, definita e realizzata sulla base della strategia che abbiamo elaborato precedentemente.

In questo modo l’attenzione degli utenti verrà richiamata su processi specifici da mettere in atto ed è così che riusciremo a trasformare i visitatori in contatti preziosi, per portare avanti l’idea che perseguiamo riguardo al nostro business.

In questo modo faremo vedere ai nostri utenti che siamo attenti anche al loro coinvolgimento totale, che di solito viene molto apprezzato in quanto permette di instaurare un rapporto più diretto.