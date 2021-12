La spesa di Natale ha dribblato il corteo no vax: si punta a tornare ai consumi pre Covid. Ma l'11% non farà regali

Una spesa media per famiglia che può spingersi a 250 euro di budget, con un ultimo fine settimana che ha permesso di fare buoni affari e che non ha patito la presenza della manifestazione nazionale no vax e no green pass. Sotto l'albero, insomma, i commercianti torinesi sperano di poter trovare un regalo atteso da molto tempo: il ritorno ai tempi pre-Covid. Lo dicono sia i dati raccolti da Ascom Torino e provincia, sia quelli di Confesercenti.

Cibo e regali hi-tech, ma si torna anche al ristorante

E anche se qualche timore resta nell'aria per le possibili restrizioni anti Covid o per l'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione e dei costi delle materie prime, le sensazioni degli addetti ai lavori restano comunque positive. Secondo Ascom, la maggior parte delle spese sarà indirizzata all'acquisto di cibo (compresi i regali enogastronomici) con un aumento del 25%, ma anche elettrodomestici, computer, cellullari libri e tv di ultima generazione sono pronti a confermarsi il regalo di Natale per eccellenza (+20%).

Con minori restrizioni, inoltre, si ritorna anche al ristorante per i cenoni di Natale, ma qui la strada da percorrere per tornare al pre-Covid è ancora lunga: per ora si stima un calo del 15%. Stazionaria infine la spesa per il settore moda che patisce di più le difficoltà le preoccupazioni economiche delle famiglie torinesi. Tra gli acquisti più gettonati: maglie, accessori e calzature.

Tra paure da Black friday ed effetto-Atp

Qualche timore riguarda gli acquisti già effettuati, magari sfruttando le offerte del Black Friday. Ma non mancano anche curiosità come la ripresa degli articoli sportivi: quelli della neve, secondo la stagione, ma si segnala anche una riscoperta delle attrezzature da tennis e padel, sulla scia delle Atp Finals. Si conferma il trend positivo delle “Regalo esperienza” (un weekend da sogno, cene romantiche, relax in una spa) e dei buoni regali. In ripresa anche il turismo invernale (+10%), soprattutto nazionale e per brevi periodi (solo per una giornata o un weekend).