Traghetti e aliscafi per raggiungere l'Isola d'Elba

Ogni anno l'Isola d'Elba viene visitata da migliaia di turisti in cerca di spiagge e mare cristallino, per cui i collegamenti sono davvero tantissimi. Uno dei porti di partenza che collega il principale porto dell'isola è Piombino, dove ogni giorno partono centinaia di traghetti di diverse compagnie di navigazione.

Compagnie di navigazione

Le compagnie di navigazione che effettuano collegamenti con l'isola d'Elba e viceversa sono le seguenti: Moby Lines, Toremar, Blu Navy e Corsica Sardinia Ferries.La compagnia di navigazione Moby Lines collega l'isola d'Elba e viceversa con il porto di Portoferraio al porto di Piombino con collegamenti giornalieri tutto l'anno. Le partenze avvengono sia di sera che di notte. La durata del viaggio è di un'ora. Durante i mesi estivi sono presenti collegamenti con il piccolo porto di Cavo con partenze sempre dal porto di Piombino.

I servizi che vengono offerti a bordo sono davvero tantissimi, inoltre i passeggeri potranno usufruire di moderne navi veloci con aria condizionata, sala relax, sala tv, solarium, area dedicata ai più piccoli, diversi negozi e alcuni bar. A bordo delle navi è possibile far salire animali con sè. Ogni tipo di veicolo, moto e camper possono essere imbarcati a bordo di ogni nave.

La compagnia di navigazione Toremar effettua collegamenti con l'isola d'Elba dal porto di Piombino al porto di Portoferraio con diverse corse al giorno con una durata di un'ora. La compagnia mette a disposizione anche traversate con aliscafi, la durata è di soli 45 minuti. Le partenze avvengono sia di mattina presto che di sera.

I servizi che offre la compagnia di navigazione comprendono comode poltrone con zona tv, aria condizionata, zona giochi per bambini, area snack, zona solarium e una zona wi-fi. Gli animali possono essere imbarcati, ma non possono accedere in tutte le zone della nave, ma solo sulla zona ponte. Su tutti i traghetti possono essere imbarcati autoveicoli quali moto, camper, bici, auto. Per i residenti e nativi dell'isola d'Elba vengono applicate delle tariffe agevolate.

La compagnia di navigazione Blu Navy effettua collegamenti con l'isola d'Elba e viceversa dal porto di Piombino al porto di Portoferraio con collegamenti giornalieri tutto l'anno. La durata della traversata è di soli 60 minuti.

La compagnia offre ai propri passeggeri moltissimi servizi quali moderne e tecnologiche navi veloci, aria condizionata, zona poltrone con tv, area dedicati ai bambini, solarium, posti a sedere esterni, snack bar, diverse toilette e un deposito bagagli. Inoltre la nave è dotata anche di molte cabine in modo da potersi riposare tranquillamente durante il viaggio notturno. Su tutte le navi della compagnia sono ammessi animali domestici purché siano dotati di museruola o trasportino. Essi possono passeggiare solamente nella zona esterna della nave. Si possono imbarcare autoveicoli di diversa grandezza.

Sono applicate tariffe agevolate per i residenti dell'isola d'Elba e per i passeggeri con ridotta mobilità.

La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries effettua collegamenti con l'isola d'Elba dal porto di Piombino al porto di Portoferraio e viceversa con diverse corse giornaliere solo nel periodo estivo, da giugno a settembre. La durata della traversata è di soli 40 minuti di navigazione. A bordo dei traghetti sono presenti molti servizi essenziali quali aria condizionata in tutta la nave, comode poltrone, zona tv, snack bar, toilette, caffetteria, wi-fi, area giochi per bambini e molti posti a sedere esterni. Sulle navi della compagnia sono ammessi animali domestici. Gli animali più gradi devono avere museruola e guinzaglio, inoltre possono accedere solo nella zona ponte della nave. La compagnia mette a disposizione anche assistenza per persone con disabilità. Sulla nave possono essere imbarcati ogni tipo di autoveicolo. I nativi e residenti dell'isola possono usufruire di diverse tariffe agevolate, inoltre anche i gruppi e viaggi di istruzione possono accedere a tariffe agevolate.