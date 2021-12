Regio Metropolitano: Dmitry Matvienko dirige l’Orchestra del Teatro, Lorenzo Nguyen solista al pianoforte

Classe 1990, il bielorusso Matvienko è recentemente balzato agli onori delle cronache per aver vinto il Primo Premio e il Premio del pubblico del prestigioso concorso Malko di Copenhagen, nonché il Premio della Critica e il Premio Made in Italy al Concorso Cantelli di Novara, ripartito nel 2020 dopo quarant’anni di pausa e in occasione del centenario della nascita di Guido Cantelli.

Solista, il giovane pianista Lorenzo Nguyen, che ha cominciato gli studi di pianoforte a 7 anni presso la Scuola Civica di Torino con Giorgio Spriano. Diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, allievo di Luigi Dominici, dal 2013 è pianista del Trio Chagall, con cui è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali e si esibisce regolarmente in concerto. Ha recentemente dichiarato: "Il pianoforte è sempre stato il principale veicolo delle mie emozioni… So bene che, se non avessi avuto la possibilità di suonare, la mia vita sarebbe oggi molto meno ricca e interessante".