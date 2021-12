Natale all'insegna del cielo nuvoloso ma senza neve su Torino e provincia

Una serie di impulsi perturbati di marca atlantica (ma poco incisivi sul fronte neve) saranno la costante meteorologica di questo primo stralcio delle feste natalizie. La neve farà capolino solo sui rilievi e a quote intorno ai 900-1000 metri, in compenso le piogge 'allieteranno' molte delle prossime giornate.

Termometro in aumento sui valori minimi e lievemente anche su quelli massimi. In pianura minime tra -1 e 0°C, massime 6- 10°C. In pianura deboli da Sud Ovest, moderati in montagna.