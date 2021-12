Macchinato.com, i top brand del settore della ferramenta diventano più convenienti

La proposta di Macchinato.com è contraddistinta da una grande attenzione alla qualità, anche in rapporto al prezzo, unita alla passione e all’esperienza di un team di professionisti attivi da un decennio nel campo della ferramenta. Lo store offre macchine, attrezzature da lavoro e abbigliamento abbinati a sconti vantaggiosi. La shopping experience è semplice e i pagamenti si verificano nella completa sicurezza.

I marchi presentati in catalogo sono internazionali e tra i migliori del settore: CAT, Xcalibur, FERVI, Holzmann, Optimum, Telwin, U-Power e Asturo. Trovare l’articolo che risponde alle proprie esigenze è semplice e veloce in quanto il portale è suddiviso in sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro.

Che si tratti di soddisfare le necessità di officine, laboratori, piccole e grandi aziende o degli amanti del fai da te più esigenti, Macchinato dispone dei giusti utensili: trapani a colonna, levigatrici, compressori, aspiratori, bordatrici, saldatrici a filo, piegatrici, abbigliamento da lavoro, calzature antinfortunistiche e molto altro ancora.

Il cliente può ordinare online gli strumenti che desidera e riceverli nel giro di pochi giorni. Le spedizioni sono gratis per importi superiori a 300 euro. In alternativa può ritirare il proprio acquisto presso lo store fisico situato a San Marino.

Un’ampia porzione del catalogo è disponibile in pronta consegna e in caso l’articolo non dovesse soddisfare le aspettative si può usufruire del reso entro 14 giorni. Un team di esperti nel campo della ferramenta è sempre pronto a rispondere alle domande dei clienti, e risolvere eventuali dubbi, sia nella fase pre che post-vendita (telefonicamente o via e-mail).

PayPal, carta di credito, bonifico e contrassegno sono le modalità di pagamento previste dallo store. Naturalmente garantiscono la completa tutela dell’utente.

Infine, con un tap sulla sezione Offerte a tempo l’acquirente può approfittare di sconti e promozioni, che garantiscono un risparmio sui prezzi di listino ufficiali.