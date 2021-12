"Un unicorno e una casa per la mia famiglia": a Porta Palazzo torna Natale solidale

Doni per 100 bambini e bambine

"Un unicorno di peluche e una casa per la mia famiglia”: c'è anche questo commovente desiderio tra le oltre 100 letterine arrivate allo Spaccio di Cultura di Porta Palazzo in occasione della seconda edizione del Natale solidale.

Regali acquistati grazie alle donazioni dei torinesi

La Portineria di Comunità, progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà, anche quest'anno ha distribuito doni a bambini e bambine grazie alle donazioni arrivate nelle settimane precedenti al Natale dai cittadini torinesi. Le letterine pervenute in buca, raccolte fino al 20 dicembre, sono state progressivamente adottate dai partecipanti alla raccolta fondi: grazie alle donazioni è stato possibile acquistare tutti i regali richiesti, poi consegnati nelle giornate di giovedì e venerdì presso la Portineria stessa.

Pc e panettoni per tutti

Ma non finisce qui perché, grazie alla collaborazione con il progetto TuttiConnessi e con il Convitto Cafè, il Natale sarà ancora più bello: “Siamo riusciti a donare - spiega la responsabile Camilla Munno – anche 15 computer e panettoni per tutti. Quello che non abbiamo speso, inoltre, andrà a integrare la Comunità del Dono, fondo destinato ad attivare le azioni solidali nei confronti delle famiglie che stiamo seguendo; nel corso dell'anno il loro numero è salito da 40 a 60”.