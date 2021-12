Smog, il semaforo resta rosso a Torino e in altri 32 comuni della cintura: domani nuove verifiche ma difficilmente si tornerà indietro

Non c'è un cambio di colore per il semaforo dello smog a Torino e nella sua cintura. E probabilmente non ci sarà nemmeno domani, quando Arpa Piemonte ha in previsione una nuova verifica sulla qualità dell'aria. La luce è dunque ancora rossa, che tradotto vuol dire stop ai Diesel fino agli euro 5 compresi, sia auto che veicoli commerciali, dalle 8 alle 19.

Lo stop riguarda anche agli automezzi e i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’ (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti).

Oltre a Torino, i comuni coinvolti dal provvedimento sono: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.