Loreto Premium: come funziona il programma su Farmacia Loreto?

Farmacia Loreto del Gruppo Farmacie Italiane è una realtà importante sul territorio che nel tempo ha costruito un servizio impeccabile, pensato per tutti i pazienti. Prima di scoprire cos’è, quali sono i vantaggi di Loreto Premium e in cosa consiste, vogliamo raccontarti qualcosa in più su questa realtà.

Dalla nascita della farmacia all’ingresso nel Gruppo Farmacie Italiane

Oggi Farmacia Loreto rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i pazienti che cercano un prodotto farmaceutico o un dispositivo medico. La sua forza risiede proprio in questo: mettere al centro dell’attenzione il paziente e le sue necessità. Grazie alla sua esperienza decennale nel settore farmaceutico, è in grado di offrire il mix perfetto tra innovazione e tradizione, puntando alla massima soddisfazione dell’utente, sia online che offline.

Una colonna portante dell’intero progetto è rappresentata dalla piattaforma digitale, un luogo sicuro e affidabile in cui l’utente può trovare tutto ciò che cerca. Al suo interno sono presenti oltre 200mila prodotti farmaceutici delle migliori marche, pensati per il benessere di tutta la famiglia, ma anche alimenti dietetici e gluten free, integratori alimentari, soluzioni omeopatiche, dispositivi sanitari, farmaci veterinari e molto altro.

Nel 2019 il suo successo di Farmacia Loreto si è rafforzato grazie all’ingresso nel Gruppo Farmacie Italiane. Si tratta di un sistema interconnesso che può contare oltre 30 farmacie e 20 parafarmacie, in tutto il territorio nazionale, in continua crescita. Questo rappresenta un importante punto di forza che permette al paziente di trovare il prodotto giusto, in pochi click e a pochi passi da casa.

Come funziona Loreto Premium e perché rappresenta un vantaggio per il paziente

Loreto Premium è un programma pensato per fornire agli utenti iscritti ulteriori vantaggi per gli acquisti. Il programma prevede: spese di spedizione e reso sempre gratuiti, uno sconto extra del 2% su tutti i prodotti e la video consulenza con un farmacista online. Gli sconti e i servizi dedicati sono accessibili da tutti gli utenti che scelgono di sottoscrivere un piccolo abbonamento mensile o annuale. Si tratta di un programma davvero vantaggioso, soprattutto per quegli utenti che acquistano spesso prodotti di qualità online per la cura di tutta la famiglia. Sul sito Farmacia Loreto, oltre ai prodotti farmaceutici, è possibile trovare anche prodotti alimentari, integratori, prodotti di bellezza, soluzioni di qualità per gli animali e per i bambini. Ognuno di questi prodotti può essere acquistato con uno sconto del 2% che va a sommarsi a tutte le altre offerte attive sul sito.

Senza contare il servizio di consulenza online, ClickXLife , che mette a disposizione dell’utente premium e che consente di avviare una consulenza video con un farmacista pronto a dare consigli sugli acquisti, proprio come accade in un negozio fisico.

Farmacia Loreto si impegna ogni giorno per individuare strategie di crescita, mettendo sempre al centro dell’attenzione il paziente. Grazie ai prezzi competitivi e ai coupon che vengono attivati periodicamente per offrire la migliore proposta, il paziente può acquistare i migliori prodotti per il benessere di tutta la famiglia a costi bassi e vantaggiosi, senza rinunciare alla qualità.