M**Bun, slow-fast food innovativo e a chilometro zero

Da qualche anno, a Torino, è nato un modo di fare ristorazione totalmente innovativo, responsabile ed ecosostenibile: M**Bun. Ciò che contraddistingue questo slow-fast food dalle altre catene è l’attenzione per la qualità delle materie prime e la scelta di offrire solo cibo buono, sano, giusto e gustoso. Un modo nuovo non solo per nutrirsi, ma anche per godere della buona tavola e dei prodotti piemontesi, insomma sicuramente uno dei migliori hamburger a Torino !

Nella selezione delle carni sono importanti i giusti tempi di allevamento degli animali, la provenienza e i sistemi produttivi rispettosi dell’ambiente. Per garantire queste caratteristiche fondamentali, M**Bun ha scelto di proporre carni di manzo piemontese provenienti da animali allevati direttamente dalla propria azienda agricola senza intermediari, in modo che i prodotti siano sempre di ottima qualità, freschi e sicuri.

Gli animali vengono cresciuti con passione e alimentati solo con cereali e foraggi coltivati dall’azienda stessa per controllare ogni fase della produzione e proporre ai clienti piatti gustosi, saporiti e dalla consistenza unica e inimitabile.

I piatti sono semplici e cucinati con ingredienti sempre freschi, privi di conservanti, additivi o agglomerati, perché ogni pasto possa essere non solo buono, ma anche nutrizionalmente equilibrato e appagante per ogni palato.

L’attenzione per la qualità non riguarda solo le carni, ma tutti i prodotti serviti da M**Bun, che controlla costantemente la maturazione delle coltivazioni e i processi di conservazione e cottura delle materie prime, mettendo sempre al centro i sapori e il rispetto per la natura.

Le pietanze vengono preparate sul momento e cotte in forno ventilato per evitare la carbonizzazione degli ingredienti, con una cottura sana, omogenea ed equilibrata.

Chi entra da M**Bunsa che ogni scelta alimentare viene rispettata e che sono disponibili soluzioni per tutti i palati o esigenze alimentari, come in caso di celiachia, intolleranze o preferenze vegetariane o vegane, perché ogni cliente possa essere soddisfatto e gusti con gioia il proprio pasto.

I panini e i menu che si possono gustare sono tantissimi, gustosi ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale. È possibile scegliere tra diverse tipologie di hamburger, toast e pasta fresca, aperitivi e menu per bambini, che si rifanno, in modo innovativo e originale, alla più classica cucina tradizionale piemontese, ma con un tocco di modernità che solo uno slow-fast food può regalare.

Il rispetto è un valore essenziale per l’azienda e non riguarda solo i prodotti che vengono serviti, ma anche e soprattutto la gestione del personale e dei collaboratori. Attualmente gli addetti che lavorano da M**Bun sono più di 70, suddivisi tra i tre ristoranti di Torino e Rivoli, e tutti godono di contratti a chiamata o a tempo indeterminato, che assicurano stabilità e un alto livello di servizio per i clienti. Si tratta di persone giovani e dinamiche, pronte a mettersi in gioco e formarsi regolarmente sulla produzione delle materie prime e presso le aziende fornitrici, in un continuo aggiornamento di competenze ed esperienze utili per il proprio lavoro.

I clienti possono decidere di sedersi comodamente al tavolo, per una pausa rilassata e spensierata o usufruire del “take-away”, utilizzando l’opzione “Ciapa lì e porta a cà” con priorità alla cassa.Nel locali sono presenti aree dedicate ai bambini, servizi di pagamento con carte, satispay, hype e buoni pasto, connessione wi-fi gratuita, carica batterie per cellulari, aria condizionata e accesso facilitato per disabili.Il servizio di consegna a domicilio, convenzionato con i principali servizi di delivery, consente di ricevere il panino o il menu direttamente a casa o in ufficio, per non rinunciare al piacere di un M**Bun in qualunque momento della giornata. Grazie alla Carta M**Bun, i clienti possono raccogliere punti asterisco ogni volta che acquistano prodotti o usufruiscono dei servizi, e utilizzarli per ritirare premi o sconti immediati alla cassa.

Le zone riservate ai più piccoli sono attrezzate con tutto il necessario, compresi seggioloni, fasciatoi e distributori automatici di prodotti per l’infanzia. Perintrattenere i bambini,sono state create apposite aree con scivoli, vasche con palline, tappetoni, pareti per arrampicata e lavagne, dove esprimere la propria fantasia e creatività. Da M**Bun è anche possibile organizzare feste di compleanno in una sala appositamente addobbata e partecipare a giochi e spettacoli organizzati da CircoWow, con palloncini, trucca bimbi, cantastorie e clown. La festa viene completata da una merenda in perfetto stile M**Bun e un servizio fotografico professionale.

M**Bun non è solo un servizio di ristorazione, ma vuole sostenere anche la cultura e la solidarietà. È stata quindi creata Radio M**Bun allo scopo di promuovere artisti e professionisti piemontesi particolarmente interessanti dal punto di vista artistico, sociale e creativo. La web radio di M**Bun può essere ascoltata ovunque online, in modo da ricreare l’atmosfera che si respira nei ristoranti, intrattenere con programmi esclusivi e divertire gli ascoltatori. Gli artisti e conduttori che quotidianamente partecipano al progetto sono attori, artisti, volontari socialmente impegnati, giornalisti ed esperti di cinema ed arti figurative.

Il mondo di M**Bun è fatto non solo di ristorazione, ma anche di promozione del territorio e delle sue eccellenze, con attività di sviluppo sociale e iniziative benefiche in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio.

Scegliere M**Bun non vuole solo dire mangiare prodotti buoni e sani, ma aderire ad una filosofia dove il rispetto per l’ambiente e per le persone è sempre al primo posto con uno slow-fast innovativo e a chilometro zero.