Pian Munè di Paesana: Promo Turista Vacanze di Natale

Salita in quota per i pedoni con la seggiovia

E pranzo al rifugio in quota 22 euro

Acquista un Giornaliero adulti e ricevi in omaggio un 2x1 skipass

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè di Paesana è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406