Aumentano i contagi, Torino annulla lo spettacolo di Capodanno

"Su richiesta del Questore - ha spiegato - è stato convocato il Tavolo sulla Sicurezza Provinciale sul Decreto Natale, a cui stanno partecipando sia l'assessore Mimmo Carretta, che Gianna Pentenero: abbiamo condiviso la richiesta di annullare lo spettacolo immaginato per il 31 dicembre". Palazzo Civico avsva deciso di puntare su giochi di luce in diversi punti della città, dal centro alla periferia, ma alla luce del peggioramento della situazione pandemica è stato deciso lo stop.

Mantenuto il countdown sulla Mole

"Manterremo il countdown e il videomapping sulla Mole - ha proseguito il primo cittadino - ma non le altre iniziative programmate, considerando anche che il budget per il 31 dicembre non era sufficiente per garantire la sicurezza". "La situazione sanitaria è tale che viene è tale che viene prima la salute dei torinesi: bisogna comprendere che stiamo vivendo un momento delicato. Le buone funzionalità del sistema sanitario passa dai nostri comportamenti individuali: le autorità di pubblica sicurezza vengono aiutate anche da questi".

"2022 sia anno ripartenza"

"Spero che il 2022 - poi aggiunto Lo Russo - possa essere un anno di ripartenza per l'economia ed il lavoro". "Sarà l'anno di impostazione vera del nostro programma, che auspichiamo possa essere un volano per Torino" ha concluso.