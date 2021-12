Il semaforo antismog torna verde su tutto il Piemonte

Su tutto il Piemonte torna verde il semaforo del traffico. Fino a venerdì 31 dicembre compreso – giorno in cui l’Agenzia Regionale per l'Ambiente (Arpa) procederà a una nuova verifica dei livelli di Pm10 ( vedi qui )– rimangono quindi in vigore solo le limitazioni strutturali, valide sempre dal 15 settembre al 15 aprile.



Maggiori informazioni, l’aggiornamento periodico del semaforo antismog e l’elenco completo delle misure adottate in corrispondenza dei diversi livelli di allerta sono indicate sul sito di Arpa Piemonte e sui portali dei 76 Comuni (33 nella provincia di Torino) interessati dalla misura.

Nel capoluogo piemontesi saranno in vigore le misure permanenti: fermi per tutto il giorno (compresi i giorni festivi) gli autoveicoli Euro 0 e Euro 1 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl) per il trasporto persone o merci, per benzina e diesel il divieto è esteso agli Euro 2. Circolazione vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1 (divieto dalle 0 alle 24 di tutti i giorni) e per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4, per il trasporto di persone o merci, per i quali lo stop è in vigore dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 19.