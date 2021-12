Mazzè: pensionato si schianta con l'auto contro il muro e muore

Un pensionato di 93 anni è morto questa mattina a causa di un incidente stradale che si è verificato a Mazzè. L’uomo, per causa ancora in via di accertamento, mentre viaggiava sulla provinciale 81 dalla frazione Tonengo verso il centro cittadino ha perso il controllo del mezzo.

Panda schiantata contro il muraglione

Poco prima dell’ora di pranzo la Fiat Panda su cui viaggiava l’anziano si è schiantata contro il muraglione, all’incrocio con via Europa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, il 118 ed i Carabinieri di Caluso, ma purtroppo per il 93enne non c’era più nulla da fare.

Si pensa al malore

L’ipotesi più probabile è che il pensionato abbia avuto un malore alla guida. La provinciale è rimasta chiusa al traffico circa due ore per permettere i rilievi da parte dei militari.