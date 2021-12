Come scegliere il prestito più conveniente per le tue esigenze

Per poter scegliere e ottenere un prestito personale conveniente dal punto di vista economico è fondamentale prestare attenzione ad una serie precisa di parametri. Sono proprio questi a condizionare a volte anche di molto l'importo da corrispondere ogni mese. In particolar modo un occhio di riguardo dovrà venire prestato al TAN, alle spese accessorie, al costo dell'assicurazione ed infine all'estensione del finanziamento verso un periodo più lungo.

Le caratteristiche di un prestito personale a cui prestare attenzione

Attualmente l'offerta di finanziamenti nelle finanziarie e nelle banche è divenuta sempre più ampia. Ma come fare per capire quale sia il prestito personale migliore per le proprie esigenze? Per andare a fondo e valutare con attenzione il finanziamento è importante prestare attenzione ad una serie di parametri e regole. Tra di queste vi sono: il controllo del TAN, massima attenzione verso le spese accessorie, visionare il costo dell'assicurazione ed infine estendere il prestito su di un arco temporale maggiore.

Per quanto riguarda il controllo del TAN bisognare selezionare sempre il tasso più conveniente in modo tale da avere una rata mensile più bassa. Se si vuole infatti ottenere un credito vantaggioso e ridurre di conseguenza al minimo il costo del prestito occorre considerare il Tasso Annuo Nominale, ovvero il tasso di interesse che le finanziarie usano per fissare l'importo della rate. Naturalmente più sarà basso il TAN, più conveniente diventerà la rata del prestito.

Le spese accessorie e il costo dell'assicurazione

Oltre al calcolo dell’interesse per prestito con il TAN però un occhio di riguardo per poter ottenere il miglior prestito personale dovrà venire riservato anche alle spese accessorie.

Nella maggior parte dei casi tali costi vengono applicati ai pagamenti degli interessi e al rimborso del capitale. Queste spese rappresentano degli oneri legati soprattutto ai servizi che fanno parte della gestione del prestito. In particolar modo tra di esse vi sono quelle legate all'istruttoria, gestione della rata, incasso, imposta di bollo, chiusura della pratica e comunicazioni periodiche.

Per quanto riguarda l'assicurazione invece non sempre la spesa verso tale tipo di contratto è obbligatoria. Per esserne davvero sicure è sufficiente andare a controllare se sono previste o meno le coperture assicurative che vanno poi sottoscritte al momento della firma.

L'assicurazione è comunque necessaria per potersi tutelare in qualche modo dal rischio di insolvenza, permettendo anche così di sostenere per intero l'impegno economico a causa di eventi negativi come infortuni permanenti, malattie gravi, improvvisa disoccupazione o decesso.

Ottenere un prestito più conveniente aumentando la distribuzione dell'importo su più anni

Per ottenere un prestito Unicredit conveniente occorre cercare in qualche modo di far aumentare le probabilità di vedere accettata la propria domanda all'ente a cui si fa riferimento. Oltre alla figura del garante, che sicuramente in questo caso gioca un ruolo decisivo, finanziarie e banche sono ormai sempre più attente a limitare il rischio di insolvenza da parte dei debitori.

Per questo, nel momento in cui si procede con la richiesta di un credito la soluzione ideale sarebbe quella di distribuire il peso delle rate mensile su un arco temporale maggiore. Grazie a tale soluzione si potrà ottenere un valore della quota più conveniente e allo stesso tempo aumenteranno le possibilità di veder accettata la domanda. Un'ultima considerazione riguarda il fatto che finanziarie e banche, per poter concedere il finanziamento valutano la capacità di sostenere l'impegno economico sottoscritto. In particolar modo andranno a controllare la singola possibilità di rimborso esaminando il rapporto tra reddito percepito e rata, evitando che la quota vada ad incidere oltre il 30%.