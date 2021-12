Lista marcatori in Champions League

Vogliamo riportare la lista marcatori Champions League :

Il portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere assoluto della storia dell'EUFA Champions League con 141 gol (e delle competizioni UEFA per club, ed il più prolifico nella storia delle nazionali).

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, originario di Funchal nell'arcipelago di Madeira, è uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, nonché il capitano della nazionale portoghese. Primatista tra i marcatori più prolifici della storia, condivide il record di 820 reti con il famoso calciatore cecoslovacco Josef Bican, scomparso nel 2001. Ronaldo vanta oltre mille presenze in carriera, di conseguenza è l'attaccante con il maggior numero di apparizioni. Ha giocato per club di prestigio quali Sporting Lisbona, Real Madrid, Juventus e Manchester United.

Per la stagione 2021-2022, il trentaseienne maderense è al quinto posto con 6 gol segnati, dietro a Mohamed Salah, il ventinovenne egiziano del Liverpool che vanta 7 gol, a pari merito col ventiquattrenne francese Christopher Nkunku, giocatore del RB Leipzig.

Salah è stato per ben due volte il miglior capocannoniere in Inghilterra, oltre ad essere attualmente il capocannoniere di Premier League. L'egiziano di Nagrig gioca nella posizione di attaccante o centrocampista, ed è da molti considerato il miglior calciatore egiziano di tutti i tempi. Dopo il suo esordio in terra natia ha iniziato la sua carriera internazionale nel 2012 con il Basilea; ha successivamente giocato per numerosi club prestigiosi quali Fiorentina, Roma, Liverpool e Chelsea. Ha vinto per ben due volte il premio di calciatore africano dell'anno (nel 2017 e 2018), ed è stato per due volte capocannoniere della Premier League, nel 2017-2018 e nel 2018-2019. Nel 2021 si è aggiudicato il Golden Foot.

Christopher Nkunku invece ha iniziato la sua carriera nel Paris Saint Germain. Il giocatore di origini congolesi é molto versatile tecnicamente, dato che é in grado di agire sia da centrocampista centrale che da ala su entrambe le fasce. E' capace di effettuare utili assist, di calciare in maniera efficace con entrambi i piedi e possiede un potente tiro dalla distanza. Nkunku trae ispirazione da Zinedine Zidane su tutti, ma crede che sia fondamentale attingere il piú possibile anche dai suoi rivali, come Lewandoski e Cristiano Ronaldo. E' un giocatore molto motivato e la sua mentalitá consiste nel dare sempre il massimo per raggiungere l'obiettivo finale, ovvero la vittoria. Secondo interviste rilasciate dal calciatore, questo tipo di impostazione mentale é stata ereditata dal padre e dal fratello, che fin da piccolo lo esortavano a raggiungere traguardi e obiettivi assegnandogli delle sfide.

Ed è proprio il trentatreenne polacco Robert Lewandowski che troviamo al secondo posto della classifica dei migliori marcatori di Champions League con 9 gol.

Lewandoski gioca nella posizione di attaccante per il Bayer Monaco, ed è il capitano della nazionale polacca. Da molti considerato il miglior giocatore polacco di tutti i tempi, è il terzo miglior marcatore della storia di Champions League dietro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Tra i suoi numerosi premi e nomination, vanta la celebre Scarpa d'Oro 2020-2021, un riconoscimento conferito al calciatore che durante la stagione calcistica europea ha ottenuto il miglior punteggio, calcolato secondo il numero di reti segnate moltiplicato per il coefficiente di difficoltá del campionato stesso.

E per concludere, al primo posto della classifica di reti segnate in Champions League troviamo Sebastian Haller, con 10 gol.

Giocatore ivoriano naturalizzato francese, Haller è un forte centravanti dell'Ajax. Il bomber ha infatti segnato ben quattro reti nel suo esordio in Champions nella partita giocatasi a Lisbona contro lo Sporting, lasciando tutti a bocca aperta: solo Cristiano Ronaldo, Sevcenko e Lewandowski erano riusciti a segnare quattro gol in una sola partita (beh, a dire il vero Messi ne ha segnati cinque!).

In campionato Haller ha segnato 13 reti in 23 partite, e nel giro di due stagioni e mezzo ha messo a segno ben 50 gol in Bundesliga. Acquistato dal West Ham il 31 luglio 2019 per la cifra record di 50 milioni di Euro, è stato poi acquistato dall'Ajax l'8 gennaio 2021, diventando l'acquisto piú salato dell'Eredivisie.