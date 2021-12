Malattia parodontale: consigli per prevenirla

La salute orale viaggia attraverso la prevenzione. Tenere conto dei consigli utili al proposito è cruciale, soprattutto quando l’obiettivo è evitare problematiche serie come la malattia parodontale.

Quali sono i consigli per evitarla? Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe di questo articolo.

Malattia parodontale: di cosa si tratta?

La malattia parodontale è una patologia cronica e infettiva che colpisce i tessuti di sostegno del dente, dalla gengiva all’osso. Causata dalla placca batterica in eccesso, si contraddistingue anche per la formazione, a livello della gengiva, delle cosiddette tasche parodontali.

Come prevenirla

La malattia parodontale, altrimenti detta piorrea, può essere prevenuta in diversi modi. Ecco i principali.

Igiene orale: spazzolino, dentifricio e non solo

Gli esperti sono tutti concordi sul fatto che la prevenzione della malattia parodontale passi da un approccio personalizzato. Il primo baluardo da considerare è l’igiene orale che, di base, implica l’utilizzo di uno spazzolino e di un dentifricio a base di fluoro. Tutti noi sappiamo che, quando la si chiama in causa, si apre un vero e proprio mondo composto anche da chi, soprattutto per motivi di tempi stretti durante la giornata - siamo tutti presi da milioni di impegni - non riesce a dedicarsi a questa pratica con la giusta dedizione.

In questi frangenti, i dentisti consigliano di integrare con un collutorio. Entrando nel vivo delle caratteristiche del prodotto, facciamo presente che, dati scientifici alla mano - si tratta in particolare di studi clinici randomizzati - le soluzioni migliori sono la clorexidina e gli oli essenziali.

Attenzione alla dieta

La prevenzione della malattia parodontale - condizione molto fastidiosa che, se non trattata con la giusta tempestività, può portare alla perdita del dente - passa anche dalla dieta? La risposta è sì! I consigli utili al proposito sono molto semplici. Gli esperti, infatti, raccomandano di dare spazio a cibi integrali, ma anche a una sostanziale riduzione degli zuccheri semplici. Inoltre, è bene aumentare l’apporto di pesce, straordinaria fonte di omega 3. Questi grassi buoni, infatti, sono caratterizzati da un’importante azione antinfiammatoria. Secondo diversi studi, potrebbero risultare efficaci anche dal punto di vista antibatterico.

Una dieta utile contro la malattia parodontale dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di calcio e ferro. Da non trascurare è anche quella della caseina. Questa famiglia di fosfoproteine, che come sicuramente sai possiamo trovare soprattutto nel latte fresco, è nota per la sua capacità di favorire l’accumulo di calcio e fosfati. Inoltre, è in grado di proteggere lo smalto dei nostri denti dalla proliferazione di batteri.

Filo e scovolino? Sì, grazie!

Nel primo punto di questo elenco, abbiamo parlato dell’igiene orale soffermandoci in particolare sul collutorio. Bene, non è l’unico alleato contro la parodontite. Da non trascurare, infatti, è anche l’utilizzo dello scovolino e del filo interdentale, che dovrebbero essere chiamati in causa almeno una volta al giorno per rimuovere la placca che si deposita tra un dente e l’altro.

Altre dritte

Come puoi vedere, le “armi” contro una delle patologie più fastidiose e ostiche da affrontare del cavo orale sono quasi tutte in mano a noi, e questo è fantastico. Oltre alle dritte appena citate, ricordiamo l’importanza di non fumare - consiglio fondamentale per la salute in generale, personale e di chi si ha intorno, al di là della malattia parodontale - e il fatto di sottoporsi, una volta ogni sei mesi circa, a sedute professionali di rimozione del tartaro.

Questi trattamenti sono noti come detartrasi e vedono il professionista agire nell’area sopra le gengive. I controlli dovrebbero essere più serrati in caso di presenza di familiarità con la malattia. Per amore di precisione, ricordiamo che definire ereditaria la patologia a cui stiamo dedicando queste righe non è corretto. Esistono però dei fattori che possono aumentare la predisposizione, come per esempio la risposta infiammatoria forte e le ridotte capacità di difesa da parte dell’organismo.