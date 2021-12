Vivi un'esperienza unica scendendo con Monty Express a 45 km/h in un paesaggio innevato o notturno

A due passi dall’Italia un’attrazione unica, a poco più di un km dal confine e vicina a Torino, in grado di coniugare l’adrenalina alla meraviglia di un paesaggio montano che lascia senza fiato.

È puro divertimento, scendendo si può ammirare la bellezza delle montagne. Tutto questo è Monty Express, la slitta monorotaia del Monginevro che scende lungo 1.400 metri sul versante dello Chalvet.

L’attrazione è aperta ai turisti anche d’inverno, fino al 23 aprile, anche in notturna e in totale sicurezza e, vista la vicinanza rispetto al confine con l’Italia, è pronta ad accogliere i turisti piemontesi e non.

“È un’attrazione adatta a tutti, ai grandi come ai piccini: i bambini possono prenderla da soli se sono più alti di 1,25 metri oppure accompagnati da un adulto” racconta Federico Cerutti, responsabile marketing degli impianti del Monginevro.

Al di là di quel brivido di sana follia che pervade chi sale sullo slittino e scende lungo la montagna, una delle caratteristiche di questa attrazione è senza dubbio la bellezza del contesto e del panorama che si può ammirare durante la fase di discesa: “Ci troviamo in un contesto montano, naturale a cui teniamo molto. La costruzione di questa slitta non ha avuto alcun impatto ambientale, non abbiamo modificato la topografia della montagna per realizzare questa struttura” precisa Cerutti.

I commenti dei turisti appena scesi dal Monty Express non si fanno attendere “E’ stata una super esperienza” afferma un ragazzo abbracciato a sua mamma. Un gentile signore sulla quarantina afferma “Lo rifarei perché la prima volta permette di vedere un po’ come funziona, la seconda ci si lascia andare e si va ancora più veloce” è il consiglio dato agli altri turisti.

L’attrazione Monty Express rimarrà aperta fino al 23 aprile 2022, con i seguenti orari:

- fino al 18/04/2022: 13:30 - 16:30

- Notturna: il lunedì, il venerdì e durante le vacanze scolastiche francesi con orario 13:30 - 18:30

- Dal 19/04/2022 al 23/04/2022 sarà aperta dal mattino con i seguenti orari: 10:30 - 18:30

Il biglietto può essere acquistato presso il punto vendita che si trova davanti alla partenza della cabinovia Chalvet.

Esiste qualcosa di più adrenalinico dello sfrecciare a 45 km/h, immersi nei boschi di larici e avvolti dalle maestose montagne del Monginevro? Probabilmente sì ma con Monty Express lo si può fare d'inverno, in mezzo alla neve, di giorno come di notte, in un paesaggio da favola e nel rispetto della natura!

Guarda il video: