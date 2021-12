Mamma infermiera dona un rene e salva suo figlio dializzato proprio nel reparto dove lavora

Il più grande regalo di Natale. Donare due volte la vita al proprio figlio. Una mamma infermiera di dialisi (52 anni) dona un rene al proprio figlio (27 anni) dopo un trapianto da vivente, presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Questa è la storia di un ragazzo giovane e dinamico che aveva da anni una nefrite in lento peggioramento, ma negli ultimi mesi la malattia era accelerata ed era arrivato alla dialisi peritoneale, proprio nel reparto dialisi piemontese dove lavorava sua mamma. Era in lista per un trapianto di rene, ma l'attesa può durare anni. Aveva un lavoro, una vita, tanti progetti, ma ormai le cose si erano complicate. Pochi organi per tanti pazienti in lista d'attesa, nonostante l'attività trapianto di rene a Torino fosse ai massimi storici. Ecco allora che proprio sua mamma, infermiera, si è proposta per donargli un rene. E il Centro trapianti renale delle Molinette ha rapidamente proceduto all'operazione.