Maria Adelaide, la Circoscrizione 7 insiste per la soluzione condivisa studentato-presidio sanitario

Il futuro dell'ex ospedale ortopedico Maria Adelaide di Torino resta in bilico. In attesa di capire, in modo definitivo, se la struttura di lungo Dora Firenze verrà effettivamente coinvolta in un piano di rilancio grazie ai fondi in arrivo dal Pnrr, la Circoscrizione 7 insiste nella sua proposta di attuare una soluzione mista.

“La vocazione residenziale può convivere con quella sanitaria”

L'idea, presentata alcune settimane fa, secondo gli esponenti della Sette andrebbe incontro sia al mancato inserimento del Maria Adelaide nel progetto Universiadi 2025 (che l'avrebbe visto trasformarsi in una residenza universitaria al 100%, ndr), sia alla recente vocazione studentesca della zona amplificata ulteriormente dall'apertura del Campus Einaudi: “Riteniamo - dichiarano il presidente Luca Deri e il vice-presidente Ernesto Ausilio - che il suo recupero possa svilupparsi su un progetto più ampio, convinti che la destinazione residenziale e di offerta di servizi per gli studenti possa convivere con il rilancio di una vocazione sanitaria. Questo, inoltre, sarebbe in linea con le strutture di medicina territoriale e le Case di Comunità previste dal Pnrr e fattibile visti gli oltre 13mila metri di potenziale volumetrico”.

“Recuperare la palestra di riabilitazione”

Deri e Ausilio si dichiarano soddisfatti anche della recente apertura dimostrata dalla Regione: “Siamo convinti – proseguono - che la recente proposta dell’assessore regionale alla sanità Icardi di inserire il vincolo di utilizzare mille metri quadri del Maria Adelaide come Casa di Comunità sia un punto di partenza, ma ricordiamo che all’interno dell’ex struttura ospedaliera è presente anche una palestra per la riabilitazione ristrutturata nel 2009 ed ancora in ottime condizioni: sarebbe

fondamentale riaprirla in modo tale da garantire alla zona nord di Torino uno spazio Asl per le cure di riabilitazione motoria”.

Il no dell'Assemblea Riapriamo il Maria Adelaide

Chi continua a non starci, invece, è l'Assemblea “Riapriamo il Maria Adelaide”: “Il vincolo pubblico - commentano sulla propria pagina Facebook - dei mille metri quadri era già previsto nella delibera di vendita dell'edificio: si tratta di una perfetta consonanza tra Lega e Partito Democratico”.