Grugliasco, pirata delle strada provoca panico e incidenti in città: denunciato un 50enne

In 48 ore agli agenti della Polizia locale di Grugliasco sono riusciti a scovare un pirata della strada che martedì 28 dicembre ha seminato il panico in città, distruggendo paline della segnaletica stradale, causando incidenti automobilistici e paura tra i pedoni.

Grazie al sistema di videosorveglianza e ai varchi elettronici posti all'ingresso della città, sono riusciti a individuare il colpevole: un 50enne alla guida di una Volkswagen Golf scura.

Il tutto è partito dalla denuncia una donna che martedì sera attorno alle 19,30 si trovava a bordo del suo furgone utilizzato per lavoro, in via Lupo 65, all'altezza di piazza Marconi. Era ferma quando all'improvviso si è vista arrivare contro la Golf. Il conducente è scappato senza prestare soccorso dopo aver urtato la fiancata del furgone e aver provocato un colpo di frusta alla donna.

La folle corsa della Golf non è finita qui, però. Percorrendo via Lupo, il conducente ha divelto un segnale stradale verticale, ha superato la rotonda di corso Torino, all'altezza con viale Gramsci, salendoci sopra e rovinando il manto erboso e le siepi presenti. Ha poi svoltato in via Roma facendo una manovra irregolare e finendo sul marciapiede. Per “recuperare” la manovra la Golf è finita in contromano rischiando di creare incidenti alle auto che provenivano dal senso opposto. Una volta ripresa la guida la Golf si è diretta verso corso Francia dove ha provocato un altro incidente stradale

Per tutte queste infrazioni e per la guida pericolosa al conducente della Golf gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato anche per violazioni penali.

"Abbiamo ritrovato oggi l'auto, non lontano dal Municipio, grazie alle minuziose indagini portate avanti dagli agenti che hanno coordinato le operazioni di ricerca e di visualizzazioni delle numerose immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza e sicurezza, installate dall'Amministrazione comunale – afferma il comandante Massimo Penz – Le indagini sono proseguite il 29 e il 30 dicembre e oggi siamo riusciti a rintracciare il conducente della Golf ritirandogli la patente e deunciandolo".