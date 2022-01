Incidente a Mappano: un morto e due feriti

Incidente mortale a Mappano. A perdere la vita nello scontro frontale, avvenuto in via Margherita Hack, tra due mezzi è stato il conducente di una Fiat Punto. Sull’altra macchina, una Fiat 126, viaggiavano a bordo marito e moglie che hanno riportato alcune lesioni di cui non si conosce al momento la gravità. Sul posto i Carabinieri, la polizia municipale e i Vigili del Fuoco