Epat non "brinda" al giro di vite contro la malamovida: "Intervento parziale: mancano molti pezzi del puzzle"

Bene il pugno duro contro la malamovida, "ma rischia di essere una tessera di un puzzle in cui ne mancano altri". Questo il giudizio che i pubblici esercizi torinesi hanno sul recente giro di vite voluto da Palazzo Civico in materia.



Al centro dei riflettori, il divieto comunale all'asporto di alcolici e al consumo in vetro o lattine in strada. Un provvedimento che gli esercenti definiscono di fatto "a tempo indeterminato". “In verità - dice Alessandro Mautino, presidente di Epat Torino - ci sono molti dubbi che la degenerazione della movida duri tutto l’anno e soprattutto che in mancanza di interventi più strutturali, si rischi di incidere su tutta la movida, che ricordiamo essere un fenomeno sociale positivo oltre che un volano economico per la città".