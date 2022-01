Incendio a Chivasso: cinque persone sono rimaste intossicate, due di loro in ospedale

È di cinque persone intossicate (di cui due portate in ospedale per accertamenti) il bilancio dell'incendio che si è sviluppato questa notte a Chivasso, in via Cappuccini. Nessuna delle persone coinvolte appare in condizioni preoccupanti, mentre si cerca di ricostruire la dinamica che ha portato al rogo.



Le fiamme si sarebbero sviluppate dal pian terreno del palazzo coinvolto. Inagibile l'alloggio maggiormente interessato dall'incendio. Lì vivono tre persone: una donna e i due figli. La scintilla potrebbe essere stata originata da un cortocircuito al frigorifero. In tutto sono undici le famiglie che vivono in quella casa.