L’amore più forte del Covid, la mamma del primo torinese del 2022: “Abbiamo avuto paura, ma la vita va avanti” [VIDEO]

L’amore e la vita più forti della paura e della pandemia. E’ una nascita che fa rima con speranza quella di Damiano, primo bimbo torinese del 2022. Nato alle 00,46 nell’ospedale Sant’Anna di Torino, il piccolo pesa 3.580 grammi.





I genitori, Sara Elisabetta Dal Bianco e Ivan Fornaro, sono due ex ballerini ed entrambi hanno dovuto aver a che fare con le difficoltà della pandemia. "Io sono una costumista per la danza, un’ex ballerina. Mio marito anche è un insegnante di danza, ma al momento è tutto in stand by". "Volevamo da tempo fare un secondo figlio, ne abbiamo già un altro ma quando è scoppiata la pandemia nel marzo 2020 abbiamo deciso di aspettare perché il nostro lavoro si è fermato. C’è stata paura, ma ci siamo detti che a vita va avanti".



Un messaggio di speranza, dunque. Ed è la stessa mamma del neonato a raccontare le emozioni del parto a cavallo tra il 2021 e 2022: "Le mie contrazioni sono iniziate dopo pranzo, immaginavo di finire la serata qui al Sant’Anna. Siamo arrivati alle 20".