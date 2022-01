Cinque auto a fuoco nella notte tra Torino e San Mauro. I carabinieri a caccia del piromane

Cinque auto date alle fiamme nella notte di Capodanno tra Torino e San Mauro e una tanica di liquido infiammabile ritrovata (e sequestrata) in strada del Cascinotto. Ecco gli indizi che hanno messo i carabinieri sulle tracce di quello che sembra a tutti gli effetti un piromane, entrato in azione nelle ultime ore del 2021.



Tra le vetture danneggiate, una Volkswagen, una Ford, una Fiat Punto e una Panda e una Peugeot, queste ultime entrambe in via Anglesio.



Le indagini proseguono per risalire ai responsabili: non si esclude nessuna pista, sia che si tratti di un solo piromane, sia che la responsabilità sia di più persone.