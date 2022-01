Terapia intensiva per il Covid, in Piemonte due ricoverati su tre non sono vaccinati

Su 107 persone che al 31 dicembre erano ricoverate in Piemonte in terapia intensiva e positive al Covid, due terzi non sono vaccinati: lo riferisce la Regione, spiegando che sono 77 i pazienti che non hanno ricevuto alcuna dose. Si tratta di 49 uomini e 28 donne. Sono invece 30 i pazienti vaccinati (17 uomini e 13 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.



Intanto, anche nei giorni di fine anno ha proseguito nel suo lavoro la macchina vaccinale del Piemonte: sono 26.614 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che in questi due giorni hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.654 è stata somministrata la prima dose, a 1.931 la seconda, a 22.029 la terza.