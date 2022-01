Montaruli-Marino (FdI): "Barriera di Milano un Far West ormai fuori controllo"

"Non è accettabile che in un paese civile i dottori di una farmacia di periferia subiscano tre furti in appena un anno, nell'indifferenza dello Stato": a dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e la capogruppo di FdI in Circoscrizione 6 Verangela Marino, intervenendo sull'ultimo caso di cronaca, la rapina in una farmacia in Barriera di Milano.

"Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno - prosegue Montaruli - per chiedere conto della situazione in cui versa la periferia nord di Torino, divenuta ormai un far west tra rapine e spaccio, senza che da Prefettura, Comune e Ministero arrivino le adeguate risposte. Il caso del carabiniere ferito durante un tentativo di rapina qualche tempo fa avrebbe dovuto destare qualcuno dal torpore, ma evidentemente così non è stato".

"Basterebbe che chi di dovere andasse a riprendere in mano le decine di appelli, denunce, chiamate d'emergenza e petizioni dei residenti per rendersi conto della situazione in cui versa il nostro quartiere - dichiara Marino - Come Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 saremo al fianco dei tanti cittadini e commercianti onesti di Barriera che ogni giorno subiscono degrado e illegalità, ma serve un intervento risoluto. Comune, Prefettura e Ministero ascoltino il grido di protesta che arriva dalla nostra periferia".