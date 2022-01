Il Piemonte punta a vaccinare tutti i 47 mila bambini che hanno preaderito prima che riparta la scuola

Sono 22.645 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.088è stata somministrata la prima dose, a 3.488la seconda, a 17.069 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.983.048dosi, di cui 3.109.135come seconde e 1.422.693 come terze, corrispondenti al 99,3% di 8.035.920 finora disponibili in Piemonte.

DOMANI RIPARTONO LE VACCINAZIONI AL MAXI-HUB DEL VALENTINO

Domani, lunedì 3 gennaio, ripartono le vaccinazioni al maxi-hub del Valentino. Alle ore 10 è previsto un punto stampa con il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e con l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.

FOCUS SULLE DOSI DISPONIBILI NEL MESE DI GENNAIO

In Piemonte per il mese di gennaio è prevista una disponibilità complessiva di circa 1.400.000 vaccini, sommando la disponibilità attuale di circa 700.000 dosi agli arrivi previsti entro fine mese.

Calcolando però l’uso di Moderna doppio, dal momento che per la terza dose di questo vaccino si utilizza la mezza fiala, la disponibilità reale è di circa 1.600.000 vaccini: un quantitativo più che sufficiente per coprire il target medio quotidiano fissato dal Commissario straordinario generale Figliuolo sia quello che la Regione si è posta autonomamente, di circa 50.000 somministrazioni al giorno.

In ogni caso, la struttura commissariale si è già resa disponibile, qualora necessario, a venire in supporto integrando le dosi. A questi quantitativi si sommano poi anche 84.500 dosi di Pfizer pediatrico: nelle prossime settimane ne sono attese altre 216.000.

Il target complessivo potenziale in Piemonte dei 5-11enni è di 246 mila bambini. Al momento hanno aderito in 47 mila e ne sono stati già vaccinati quasi 15 mila. L’obiettivo è completare tutti quelli che hanno aderito prima che ricominci la scuola dopo le feste.