Rivoli, raccolta fondi per sostenere "Il buono che avanza": il progetto contro lo spreco, che aiuta chi ha bisogno

Una colletta per sostenere il progetto che, oltre a fare del bene, combatte anche gli sprechi di cibo. È l'iniziativa lanciata dalla cooperativa Educazione Progetto , che ha avviato una campagna di raccolta fondi per portare avanti il progetto " Il buono che avanza ", di recupero del cibo invenduto sui mercati di Rivoli con successiva ridistribuzione alle famiglie in difficoltà.

"Abbiamo ridistribuito già oltre 7.000 chili di cibo a 302 persone, ma adesso l'aiuto di tutti è fondamentale affinché il progetto non termini - dicono i responsabili del progetto -. Abbiamo pochi giorni per raccogliere 3.500 euro che utilizzeremo per proseguire la raccolta del cibo per altri 9 mesi".