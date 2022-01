Chieri, Sacco: "Bollette astronomiche a gennaio, ma la maggioranza non si pronuncia contro i rincari"

"Ad ottobre avevo presentato all’attenzione del Consiglio Comunale un Ordine del Giorno che riguardava gli aumenti, in quei mesi, delle bollette, la necessità di accelerare sulla transizione ecologica e raggiungere almeno una minore dipendenza dalle forniture energetiche straniere. La maggioranza lo bocciò dicendo che era inopportuno visto che lo Stato aveva calmierato gli aumenti nelle bollette. Io avevo ribattuto, nel corso della discussione, che era solo questione di tempo prima che la soluzione di calmierare non potesse essere più attuata e che gli aumenti sarebbero comunque arrivati a gravare su famiglie e imprese. Puntualmente la mia previsione si è avverata". Così Rachele Sacco, consigliera comunale “Progetto per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme”, rilancia la polemica sul caro bollette che in questi giorni interessa anche i chieresi.



"A gennaio arriveranno delle stangate che metteranno a rischio la timida ripresa economica e in seria difficoltà le persone. L’Ordine del giorno non avrebbe certo avuto la forza di risolvere questa situazione, ma serviva a mostrare ai propri cittadini la presa di coscienza del Comune dei reali problemi economici della cittadinanza. Invece, con la consueta distanza dai problemi reali che li contraddistingue lo avevano bocciato. Gli aumenti arriveranno, graveranno molto sulle tasche di ogni italiano, e mi auguro vivamente che il Governo attui presto politiche energetiche volte a renderci maggiormente indipendenti dalle fluttuazione del mercato e del costo delle forniture di gas, petrolio ed energia".