Bardonecchia, musica e parole hanno aperto il 2022 con "Le Grand Tour"

Il palco della Sala Viglione del Palazzo delle Feste ha ospitato domenica 2 gennaio “Le Gran Tour. musiche e parole da mettere in valigia”, primo spettacolo musicale e teatrale del nuovo anno portato in scena a cura dell’Accademia dei Folli, per la stagione invernale di Scena 1312, festival culturale di musica e teatro patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

Spettacolo con al centro il viaggio visto come grande metafora dell'esplorazione, dello spingersi sempre un po' più in là, della fuga del quotidiano, per chi ha la sete di conoscenza e la necessità di evadere almeno per un po' in modo virtuale, meglio se in buona compagnia.

Sul palco tre viaggiatori a dir poco stravaganti e strampalati: Andrea Cauduro, nei panni di uno stralunato esploratore emulo di Colombo alla perenne ricerca dell’Oriente e delle Indie, Giovanna Rossi, interprete di una cameriera da sempre imbarcata su un piroscafo come il famoso pianista sull’oceano e Enrico Dusio, il nato stanco girovago e maldestro meccanico di poco attendibili campioni della bicicletta.