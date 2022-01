Dall'avvistamento di Santo Stefano in poi, è ufo-mania: si moltiplicano le segnalazioni a Torino

Essendo la notte di Santo Stefano, non poteva essere Babbo Natale con la slitta: troppo in ritardo. Ed era troppo in anticipo per essere la Befana, a cavallo della sua scopa. In attesa di maggiori dettagli, spopola intanto sul web l'avvistamento di quello che in tanti hanno voluto identificare con un Ufo, ripreso nei cieli di Torino tra le luci degli addobbi natalizi.



E soprattutto, col passare dei giorni, si moltiplicano anche le segnalazioni di avvistamento da parte di Torino, come spiega il Centro Ufo Italiano: "Sul web, non si fa che parlare d'altro. Il misterioso avvistamento ufo di Torino del 26 dicembre 2021, sta letteralmente spopolando sul web. In particolare su youtube, è letteralmente esploso per le visualizzazioni, proprio per il fascino del video". E aggiungono: "Dopo la pubblicazione del caso il 31 dicembre 2021, da Torino, tantissima gente sta segnalando la presenza di uap nei cieli del capoluogo del Piemonte, ma anche in altre zone della regione".





Tante nuove segnalazioni

Quello di Santo Stefano, insomma, non sarebbe un caso isolato. Sempre dal Centro Ufo Italiano segnalano che a Torino, il primo , è stata avvistata una sfera molto luminosa stazionaria nel cielo e il , un uomo, ha visto sfrecciare una sfera che ha attraversato il cielo in un baleno.



Una donna, il , alle 23,50, ha avvistato una fortissima luce rossa sulla collina di Superga, ma, sempre a Torino, già nell'estate 2020, un uomo ha visto, dal balcone di casa, una luce multicolore fortissima.



Ma gli avvistamenti arrivano anche da province vicine. Un uomo, a Cuneo, il primo , ha avvistato e fotografato uno strano oggetto nero che volava non lontano da un aereo. "L'elenco è interminabile e decine di altre segnalazioni stanno pervenendo ai ricercatori, che stanno cercando di capire la natura degli oggetti volanti. Cosa vola nei cieli della città più esoterica d'Italia? È frutto di immaginazione, abbagli, equivoci e la gente scambia banali lanterne cinesi, fuochi d'artificio, palloni sonda, astri e satelliti, per ufo, oppure effettivamente qualcosa di inesplicabile si aggira sopra le teste dei torinesi? Forse, ne sapremo di più, nei mesi prossimi. Nel frattempo, la gente aspetta risposte", dicono dal Centro Ufo Italiano.