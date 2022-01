Erbalulce di Caluso, la vendemmia 2021 si annuncia come ottima: "Ma vogliamo farci conoscere ancora di più"

Una produzione che "pesa" per lo 0,5% della superficie coltivata a vite in Piemonte: 227 ettari con 288 produttori, 39 vinificatori e 35 imbottigliatori. In alcuni casi questi ruoli si sovrappongono, per arrivare a circa 300 operatori in tutto. Tutto questo è l'Erbaluce di Caluso, una delle produzioni meno note rispetto ai grandi "nobili" della bottiglia, ma che ritiene di avere delle buone carte da giocare, sulle tavole (e non solo).

I numeri del settore

Si stimano, per il 2020, una produzione di 11.596 ettolitri di Erbaluce, per un totale di oltre un milione e mezzo di bottiglie (1.541.867) per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.

E se nel 2000 gli ettari erano 128, in vent'anni lo spazio è aumentato del 77,34% (nel 2009 se ne contavano 153). "Numeri che dimostrano un ottimo stato di salute - aggiunge Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - in ripresa dopo un periodo in cui era caduto nel dimenticatoio. Gli stessi produttori, nel 2000, erano 281, saliti poi a 333, per poi arrivare agli attuali 288, soprattutto per fenomeni di accorpamento e di passaggi generazionali".



"Ci siamo accorti che mancava uno strumento di prodotti tipici per portare le nostre eccellenze all'esterno dei nostri territori - spiega Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, ma anche di Cascine Piemontesi - e per farle conoscere a quei cittadini e quei consumatori che ancora non li conoscono".

I numeri dell'annata

Il 2021 ha visto una maturazione tardiva, a causa di un inverno fin troppo mite, con una produzione in calo del 20% rispetto al 2020. I grappoli sono stati caratterizzati da uno stato di salute molto buono (presupposto anche per un Passito di qualità) e con un quadro acido definito eccellente. "Le uve offriranno vini con caratteristiche di grande freschezza", dice Zuccaro. "Possiamo parlare di una stagione ottima. Lentamente si sta riscoprendo l'Erbaluce soprattutto nel mercato interno, ma anche in Lombardia, Liguria e Lazio: i ristoratori hanno una maggiore sensibilità e hanno ampliato le loro carte dei vini, cercando prodotti del territorio".



"La nostra area di produzione è la pianura morenica dell'Eporediese, dove gode di un clima mite e ventilato - dice Gabriele Busso, direttore del Consorzio di Tutela Erbaluce di Caluso -: vogliamo promuovere e migliorare il nostro prodotto, così da renderlo ancora più appetibile negli anni a venire".