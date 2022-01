Turismo, il nuovo anno nella morsa dell'incertezza: a Torino e in Piemonte salta tutto

È stagione di neve, ma è la pioggia - purtroppo - a essere battente: quella degli annullamenti delle prenotazioni, che negli ultimi giorni stanno mettendo in ginocchio il turismo torinese e piemontese. A denunciarlo sono Ascom e Federalberghi, che quantificano tra l'80 e il 100% la quantità di prenotazioni mandate a monte tra alberghi, agenzie di viaggi, guide turistiche e trasporti privati con conducente. "Siamo allo spasimo servono misure urgenti e non i soliti ristori. Rischio chiusure con pesanti ricadute sul’indotto”.

“Sono due anni che il turismo è bloccato, non è mai ripartito se non con brevi e incerte parentesi. Le nostre imprese lanciano segnali reali di cedimento - dichiara Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia -. Il comparto del turismo pagherà nei prossimi due tre mesi in prezzo altissimo a causa dell’incertezza e dell’emergenza sanitaria. L’annuncio di cassa integrazione potrà sanare solo in parte ma servono misure strutturali di sostegno e rilancio al settore".

Il timore dei prossimi tre mesi: la neve non basta I prossimi tre mesi saranno un periodo pessimo anche per il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio. “ Registriamo stanchezza degli imprenditori in più paghiamo Imu e spese vive senza lavoro”. E lancia allarme anche Monica Gnocchi, presidente Gia Piemonte: "L'incertezza sugli eventi ha provocato oltre il 60% di annullamento di visite in città e dintorni. Pochi turisti soprattutto italiani. Fino all’Epifania francesi austriaci e svizzeri, ma in auto e con una permanenza molto breve. Ora vuoto assoluto”. Anche il turismo della neve ha visto un certo movimento nel periodo natalizio grazie quasi esclusivamente alle seconde case e ora nutre profonda preoccupazione per le settimane future.

Allarme condiviso da Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte che parla di effetti devastanti per tutto indotto dai trasporti ai negozi vicino a luoghi attrattivi per il turismo: ”Siamo al 100% del blocco trasporti per turisti e comitive. Speravamo che con la terza dose vaccinale si potesse tornare ad un po’ di normalità ma non è così". Il buio dei locali