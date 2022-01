Vaccini in montagna, a Bardonecchia il Palazzo delle Feste diventa hub per un giorno: adesione massiccia

Numerosi residenti e villeggianti, over 12 anni con domicilio sanitario in Piemonte, incuranti della rigida temperatura mattutina venerdì 7 gennaio a partire dalle 9.00, si sono pazientemente messi in coda al Palazzo delle Feste di Bardonecchia per farsi vaccinare, alla vigilia dell’obbligo a partire da lunedì 10 gennaio del Green Pass Rafforzato per poter compiere alcune azioni, compreso sciare.

Funzionale punto sanitario per vaccinarsi “sulla neve”, come già attuato in alcuni centri turistici regionali, qui predisposto dal Comune di Bardonecchia, su iniziativa della Regione Piemonte, grazie alla disponibilità dell’Azienda Socio Sanitaria TO3 di Collegno e Pinerolo, il contributo della Croce Rossa Italiana e di una ventina di volontari. Hub vaccinale allestito grazie al coinvolgimento degli assessori e dai dipendenti comunali nella Sala Giolitti per la somministrazione della 1ª o della 3ª dose di vaccino anti Covid-19 e delle sue variabili.

L’assessore regionale Andrea Tronzano dopo aver visitato il punto vaccinale, ha portato il saluto di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e si è intrattenuto con gli astanti ringraziando i medici, gli infermieri, i volontari della Croce Rossa, gli amministrativi e tutti coloro che si sono adoperati a vario titolo alla buona riuscita dell’iniziativa.

“Sono molto soddisfatta – ha detto la dottoressa Daniela Zanella, direttrice del distretto Sanitario dell’ASL TO 3 Valsusa e Val Sangone – di come è andata questa iniziativa che ha consentito a molti di vaccinarsi in un clima ancora festivo. Opportunità nata dalla collaborazione tra vari enti pubblici che hanno dimostrato ancor di più la loro vicinanza alla popolazione in questo periodo molto difficile per tutti. Come ASL da tempo stiamo attivando sul nostro territorio di competenza una serie di iniziative compresa l’attivazione di diversi hub vaccinali in modo da eliminare discrepanze e offrire a tutti più opportunità per farsi vaccinare, strada maestra per arginare la diffusione della pandemia”.